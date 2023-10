Klage gegen Landesbehörde Gericht entscheidet: Darf der Bergbaubetrieb TKDZ gefährlichen Schotter in die Stollen bringen?

Trier/Wellen · Der Bergbaubetrieb TKDZ GmbH klagt gegen das Bergbauamt. Der Betrieb will eine Genehmigung dafür, Stollen in Wellen mit asbesthaltigem Material abzustützen. Was dazu bekannt ist.

15.10.2023, 10:28 Uhr

Dominiert das Ortsbild von Wellen an der Obermosel: der Bergbaubetrieb TKDZ. Nun plant das Unternehmen eine deutliche Ausweitung des sogenannten Bergversatzes, bei dem unter anderem auch gefährliche Stoffe in die Hohlräume zur Stabilisierung des Berges eingebracht werden sollen. Darum klagt es vor Gericht auf Erteilung eines Sonderbetriebsplan. Foto: Roland Morgen

Von Christian Kremer und Jürgen Boie

Die österreichische Porr-Gruppe darf seit 2015 Abfälle wie Gipsplatten nutzen, um ihr teils einsturzgefährdetes Bergwerk im Obermoselort Wellen abzusichern. Nun sollen auch gefährliche Stoffe in den Berg. Das ist aus Sicht der zuständigen Landesbehörde, dem Landesamt für Geologie und Bergbau (LGB), nicht erlaubt. Das LGB will deshalb einen Antrag auf einen sogenannten Sonderbetriebsplan des Unternehmens nicht genehmigen. Dagegen hat der Betrieb geklagt.