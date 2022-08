Fest : Nitteler Kirmes: Tolle Stimmung, gute Bands, viele Weinhoheiten

Foto: Boie Jürgen 32 Bilder Kirmes in Nittel

Nittel Die Nitteler feiern ihre Kirmes in diesem Jahr als rauschendes Fest: mit viel Musik, Festzug, Ausstellung, Weinhappening und der Entscheidung, wer die neue Weinkönigin wird.

Die Nitteler St.-Rochus-Kirmes im Jahr 2022 ist ganz besonders: prächtige Stimmung, tolle Bands – und ein Besuch, der den gesamten Festplatz überquellen lässt.

Die Winzerinnen und Winzer arbeiten bis zum Umfallen, um die zahlreichen Gäste zu bedienen. Und mittendrin zeigt sich, dass man bei aller Feierfreude trotzdem ein Herz für die Schwächsten und Hilfsbedürftigsten in unserer Gesellschaft hat. Eine Verkaufsausstellung des luxemburgischen Künstlers Maurizio Scassellati, der in Nittel wohnt, soll Geld für die die Villa Kunterbunt in Trier bringen. Die dem Mutterhaus angeschlossene Villa Kunterbunt ist das Nachsorgezentrum für schwerstkranke Kinder und deren Familien in der Region Trier.

Extra Programm für Montag An diesem Montag klingt die Kirmes in Nittel aus. Ab 15 Uhr öffnen die Getränke- und Essensstände. Ebenfalls um 15 Uhr startet der Sportverein TuS Nittel mit der Kinderbelustigung auf dem Festplatz. Um 20 Uhr entern Außerirdische die Nitteler Kirmesbühne: Die vier jungen Männer von „First Men on Mars“ wollen mit viel Bühnenpräsenz und energiegeladener Musik zum Abschluss der Nitteler St.-Rochus-Kirmes alles geben. Damit Organisator Ralf Kienzle sagen kann: „Ja, dieses Jahr hat alles gepasst!“

Anneliese Zilliken aus der Nitteler Sektscheune organisiert seit Jahren immer wieder Veranstaltungen, bei denen Spenden für die Villa Kunterbunt in Trier gesammelt werden. Diesmal hat sie die Nitteler Kirmes als Rahmen ausgesucht, um möglichst viele Menschen anzusprechen.

Im Bürgerhaus Nittel in der Wiesenstraße findet parallel zur größten Kirmes an der Obermosel eine Bilderausstellung statt. Der luxemburgische Künstler Maurizio Scasselleti verkauft einige seiner farbenfrohen und dekorativen Bilder, um den Erlös der Villa Kunterbunt zu spenden. Scasselleti wird am heutigen Kirmesmontag zwischen 17 Uhr und 20 Uhr im Bürgerhaus anwesend sein.

Doch im Mittelpunkt der tollen Tage an der Obermosel steht traditionell das deutsch-luxemburgische Weinhappening, die Proklamation der neuen Saar-Obermosel-Weinkönigin und das ausgelassene Feiern bei Wein, Fritten und Musik. Darüber hinaus kann man unter anderem Knupp-Auto fahren, gebrannte Mandeln genießen – und man trifft all die Menschen wieder, die man so lange nicht gesehen hat. Denn „Sehen und gesehen Werden“ gehört zur Nitteler Kirmes auch dazu.

Zum Zeitpunkt, zu dem dieser Artikel entsteht, sind die Marktstände in der Nitteler Weinstraße bereits geöffnet, und in Machtum erwarten die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der örtlichen Vereine, die sich in der sogenannten „Entente des Sociétés de Machtum“ zusammengeschlossen haben, die Besucher, um ihren Wein, der den Vergleich mit den Nitteler Weinen locker besteht, vorzustellen.

Beim Musikfestival „Rock de Schleek“ am Freitag war der Zuspruch laut Entente-Mitglied Matthis Toussaint jedenfalls schon mal sehr gut.

Während in Machtum dann am Samstag alles für das Weinhappening hergerichtet wurde, herrschte in Nittel Hochbetrieb. Unzählige Ehrengäste, unter ihnen der deutsche Botschafter in Luxemburg, Ullrich Wilhelm Klöckner, wurden Zeuge, als die neue Saar-Obermosel-Weinkönigin Lena Hein proklamiert wurde.

Lenas Vater Peter Hein, der Ortsbürgermeister in Nittel ist, machte in seinem Grußwort augenzwinkernd darauf aufmerksam, dass Nittel jetzt vollständig von Köllig aus regiert wird. Im Nitteler Ortsteil Köllig hat Hein seinen Landwirtschaftsbetrieb mit Weingut und Destillerie, und der Weißburgunder aus seinem Haus wurde dann auch als Festwein an die Besucher ausgeschenkt.

Die Tradition, dass in einer Heiligen Messe ein Fässchen Wein gesegnet wird, gibt es im Übrigen auf beiden Seiten der Mosel.

Der Festzug, bei dem das Fässchen zum jeweiligen Festplatz getragen wird, begleitet von den Ehrengästen und allen Bürgern, die sich dem Umzug anschließen möchten, ist jedes Mal ein besonderes Ereignis. In Nittel wurde der Zug angeführt vom örtlichen Musikverein „Moselland“, die nachfolgende Festgesellschaft zog in einer Zuglänge von rund einhundert Metern vom Bürgerhaus zum Festplatz in der für den Autoverkehr gesperrten Weinstraße.

Dort übernahm Conférencier Ralf Kienzle, der auch Cheforganisator der Nitteler Kirmes ist, das Kommando. In zügigem Tempo wurden die drei Kandidatinnen für das Amt der Saar-Obermosel-Weinkönigin vorgestellt und wurden einer kurzen fachlichen Befragung unterzogen.

Eine Jury-Beratung, wer Weinkönigin und wer -prinzessin wird, war offenbar nicht nötig.