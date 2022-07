Tourismus : Hundefreibad, Genusswanderung, Wochenmarkt : Das können Gäste in Thalfang unternehmen

Thalfang Thalfang ist vor allem für Wander- und Radtouristen interessant. Doch auch für Gäste mit Vierbeinern gibt es eine Attraktion. Ein kurzer Einblick in die Urlaubsregion am Erbeskopf.

Jeden Mittwoch steht Dagmar Frischtatzky auf dem Wochenmarkt in Thalfang. „Wir sind schon von Anfang an dabei, seit etwa 25 Jahren“, sagt die Händlerin. Sie bietet Kartoffeln, Salate und Gemüse aus der Region an. Wer Thalfang besucht, sollte sich den kleinen Wochenmarkt auf dem Villeneuve-Platz nicht entgehen lassen. Denn der gehört zur Kultur der Urlaubsregion dazu.

Thalfang habe eine lange Markttradition, die viele Jahrhunderte zurückreiche, sagt Vera Höfner, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde. Sie ist selbst Thalfangerin. Einmal jährlich gibt es hier etwa den Kunsthandwerkermarkt – immer am zweiten Wochenende im Juli. Händler bieten dort alles von Porzellan über Körbe bis zur Holzschnitzkunst und locken Tausende Besucher an – so wie vergangenes Wochenende (der TV berichtete).

Info Kontakt Tourist-Information: Saarstraße 3, 54424 Thalfang, -Mail ti@erbeskopf.de, Telefon 06504/954097. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr; Mai bis September: Montag und Donnerstag, 14 bis 16 Uhr, Samstag: 9 bis 12 Uhr Weitere Informationen zu den vielen Angeboten in der VG Thalfang finden Sie im Internet unter: www.erbeskopf.de/tourismus/tourist-information.html

Der 1700-Einwohner-Ort und seine Umgebung haben mehr zu bieten, als auf den ersten Blick zu vermuten ist. Wer auf der Suche nach touristischen Highlights ist, sollte bei der Tourist-Info nachfragen. „Unsere touristischen Highlights sind das Thema Wandern und Radfahren“, sagt Daniel Thiel, Leiter der Tourist-Info. „Besonders hervorzuheben ist die Traumschleife Lecker Pfädchen.“

Und die liegt nicht weit. Nur ein paar Straßen vom Marktplatz entfernt beginnt die Traumschleife Lecker Pfädchen, eine von fünf Traumschleifen in der VG Thalfang. Auf zehn Kilometern führt die leichte bis mittelschwere Wanderroute um die Orte Thalfang, Hilscheid, Dhronecken und Burtscheid. Man habe in den ersten knapp drei Monaten etwa 6000 Wandergäste gezählt, sagt Daniel Thiel. Genuss und Kulinarik spiele im Thalfanger Tourismus eine wichtige Rolle. Das werde man in den nächsten Jahren weiter ausbauen. An dem Lecker Pfädchen warten auf die Wanderer mehrere Rast- und Picknickplätze sowie drei Genusstationen. Dort können sich die Gäste mit kühlen Getränken versorgen. Daniel Thiel zeigt, wie es geht: Eine der Genussstationen steht unweit der Burtscheider Grillhütte. In dem Holzkasten ist ein Kühlschrank mit Getränken aus der Hunsrückregion. Der Kühlschrank wird mit Solarpanelen betrieben. Wer eine Flasche herausnimmt, wird gebeten, 1,50 Euro in die Geldkassette zu werfen. Bislang habe es keine Probleme damit gegeben, freut sich Daniel Thiel.

Bürgermeisterin Vera Höfner sagt, es sei wichtig, dass die Einheimischen in den Tourismus eingebunden würden. Erbaut wurde die Gennusstation von Schülern der Erbeskopf Realschuleplus Thalfang. Überhaupt lebe der Thalfanger Tourismus von der Unterstützung Einheimischer. „Das Ehrenamt vor Ort ist immens und unterstützt die einzelnen Projekte, die wir haben.“

Die Wege sind kurz in Thalfang. Vom Start der Traumschleife sind es etwa 500 Meter zum Hundefreibad in der Langemer Straße. Ja, richtig, Hundefreibad. Hier können Anwohner oder Touristen mit ihren Vierbeinern Badespaß erleben. Seit 2019 betreibt Dagmar Pilzecker mehrere Schwimm- und Planschbecken. Zwei Labradore in roten Schwimmwesten springen gerade einem Tennisball hinterher in den Pool. „Das Hundefreibad ist ein Ort, wo Menschen mit ihren Hunden gemeinsam etwas machen können“, sagt die Freibad-Chefin. Tickets könnten Gäste online buchen. Der Hundetourismus stehe seit 2018 auf der Agenda von Thalfang, sagt Touristik-Leiter Thiel.

Laut Tourist-Info hat Thalfang etwa 20.000 Übernachtungsgäste jährlich – zumindest in der Vor-Corona-Zeit. Dazu kommen zwischen 80.000 und 100.000 Tagesgäste. Etwa 100 Übernachtungsmöglichkeiten hält der Ort bereit.

Nächste Station. Daniel Thiel führt hinauf zur alten Burganlage in Dhronecken. In der Burg- und Schlossanlage befindet sich ein Amphitheater. Hier werden oft Konzerte und Hochzeiten gefeiert. Eine schmale Steintreppe führt hinauf zum Turm der Burg, wo der Weg der Traumschleife Lecker Pfädchen entlang führt. Dort in der Grillhütte wartet eine weitere Genussstation auf die Wanderer.

Seit der Corona-Pandemie habe Thalfang vor allem durch Gäste aus der Region Zulauf bekommen, erklärt der Touristik-Chef. Viele Tagesgäste kämen zudem aus Nordrhein-Westfalen oder dem Rhein-Main-Gebiet. „Auch der Saarbrücker macht mal zwei Nächte in Thalfang, lässt es sich gut gehen und fährt wieder zurück“, sagt Daniel Thiel. Daneben habe man vermehrt Gäste aus Belgien oder den Niederlanden.

Natürlich darf bei einem Besuch in Thalfang auch ein Ausflug auf den Erbeskopf nicht fehlen. Im Sommer können Gäste hier die Sommerrodelbahn benutzen, im Winter verwandelt sich der Erbeskopf zum Wintersportzentrum. Wer es ganz bis nach oben schafft, den erwartet die Aussichtsplattform mit der Gipfelskulptur „Windklang“ – beliebt für ansehnliche Fotomotive. Wer schließlich mehr über den Erbeskopf erfahren möchte, kann seinen Besuch im Hunsrückhaus abschließen: Denn die dortige Ausstellung informiert über die mit 816 Metern höchste Erhebung in Rheinland-Pfalz.