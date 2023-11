Mosel und Eifel Region Trier räumt beim Tourismuspreis Rheinland-Pfalz gleich zweimal ab

Der Tourismuspreis Rheinland-Pfalz 2023 ist an drei Sieger vergeben worden. In der Kategorie „Gastgeber des Jahres“ erhielt das Hotel St. Erasmus in Trassem an der Mosel für den Beitrag „Mein Urlaub im Naturpark Saar-Hunsrück“ am Donnerstag die Auszeichnung. Als „Projekt des Jahres“ wurde die Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler e. V. für „We-Ahr-open-Kampagne“ geehrt. In der Kategorie „Innovation des Jahres“ ging die Gesundland Vulkaneifel GmbH in Daun in der Eifel mit dem Beitrag „Manderscheider Burgenklettersteig“ als Sieger hervor.