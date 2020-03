Überblick : Touristiker listen regionale Serviceangebote für Konz-Saarburger Raum auf

Saarburg/Konz Wer hat auf? Und wer hilft? Die Saar-Obermosel-Touristik bietet in Zeiten der Corona-Krise einen Überblick.

Einzelhändler, Gastronomen und viele andere Angebote in der Region stecken wegen der coronabedingten Schließungen in der Krise. Viele versuchen, sich mit besonderen Service-, Abhol- oder Lieferangeboten über Wasser zu halten. Das Problem: Eine zentrale Übersicht über die regionalen Angebote fehlt an vielen Stellen. Das will die Saar-Obermosel-Touristik (SOT) nun zumindest für den Konz-Saarburger Raum ändern. Sie hat auf ihrer Internetseite www.saar-obermosel.de eine Liste mit Betrieben veröffentlicht, die trotz Corona-Schließung ihre Dienstleistungen oder Waren anbieten.

Koch betont: „Die Liste wird ständig aktualisiert:“ Die aktuelle Version sei dann immer auf der Homepage der SOT zu finden. Wer sich eintragen lassen will, muss sich bei der SOT melden. Das geht entweder per E-Mail an info@saar-obermosel.de oder telefonisch in den Büros der SOT in Konz (06501/6018040) oder Saarburg (06581/995980) melden. Dort ist jeweils laut Koch immer noch eine Mitarbeiterin im Dienst, die Anrufe entgegennimmt. Für den Publikumsverkehr sind die Touristinfos geschlossen.