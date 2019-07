Tourismus : Region Saar-Obermosel barrierefrei erleben

Saarburg/Trassem/Konz Touristische Arbeitsgemeinschaft hat eine neue Pauschalreise entwickelt, bei der die Stadt Saarburg sowie die regionaltypische Küche im Mittelpunkt stehen.

Die Arbeitsgemeinschaft (AG) „Barrierefreier Tourismus“ in der Urlaubsregion Saar-Obermosel trifft sich regelmäßig, um sich über barrierefreie Tourismusangebote auszutauschen. In den letzten beiden Sitzungen im Hotel St. Erasmus in Trassem und auf dem Hofgut Serrig wurden die vielfältigen, bereits bestehenden barrierefreien Angebote in der Region aufgelistet sowie eine neue Pauschalreise entwickelt. „Urlaub für Alle – ‚Barrierefrei’ erleben und genießen“ lautet der Titel der dreitägigen Pauschalreise, bei der das Entdecken der Stadt Saarburg sowie die regionaltypische Kulinarik im Vordergrund stehen. Die Übernachtungen erfolgen in nach „Reisen für Alle“ barrierefrei zertifizierten Hotels.