Dorfentwicklung : Baut Trassem einen Bürgerpark? Welche Projekte sonst noch anstehen

Trassem Nach der Ortsdurchfahrt, dem Friedhofsumfeld und dem Dorfplatz will sich die Ortsgemeinde jetzt um weitere Bauplätze kümmern. Was noch ansteht.

Richtig viel Geld, rund eine halbe Million Euro, wurde in den Ausbau eines ansprechenden Kirchenumfeldes mit neuer Stützmauer für das Gotteshaus gesteckt, denn, so Ortsbürgermeister Roland Konter: „Das ist Gemeindegrund. Vom Bistum haben wir nur einen Zuschuss von 70.000 Euro bekommen.“

Ein Arboretum ist eine Baumsammlung. Rund um die Trassemer Kreuzkapelle stehen rund 30 heimische Baumarten. Die ältesten, darunter Kastanie, Lärche, Linde, Akazie und Kiefern, sind über 150 Jahre alt. Ein ehrenamtliches Bürgerprojekt des Fördervereins Mir senn Trassem e.V. will sich um deren Erhalt kümmern und hat bei der Lokalen Aktionsgruppe Moselfranken (LAG) Leader-Mittel von der EU in Höhe von 3000 Euro beantragt. Infoschilder und die Nachsaat einer Wiesenfläche sollen unter anderem davon finanziert werden.

Ein für das Dorf interessantes Projekt wurde in der immer noch laufenden Dorfmoderation entwickelt: Ein Mehrgenerationenplatz, der auch Bürgerpark heißen könnte. 100.000 Euro und 15.000 Euro an Planungskosten stehen dafür im nächsten Haushalt, der vermutlich am 6. April auf der Tagesordnung des Ortsgemeinderates stehen wird. Alles steht jedoch, wie bei vielen anderen Ortsgemeinden auch, unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kommunalaufsicht des Landkreises in Trier.