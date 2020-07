Komunalpolitik : Trassem wächst und wird attraktiver

TRASSEM Schwerpunkt der Investitionen der Gemeinde in diesem Jahr ist das Neubaugebiet Perdenbacher Gewann II. Für die Neugestaltung des Kirchenumfelds hat der Rat Aufträge vergeben.

Was der Beigeordnete nicht verschweigt ist, dass Corona wohl auch Trassem nicht verschonen wird. Alten: „Die neueste Steuerschätzung ist noch nicht berücksichtigt.“ Wolfgang Meier von der Finanzabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung rechnet vor: „Sinken die Gewerbesteuereinnahmen, gibt es mehr Schlüsselzuweisungen vom Land.“ Auch Zuschüsse vom Bund seien möglich, aber in noch unbekannter Höhe. Die größten Ausgaben im Haushalt sind für das neue Baugebiet, das sich an das vorhandene Gebiet Perdenbacher Gewann anschließt, vorgesehen. Der Ankauf von Bauland ist mit 620 000 Euro in diesem Jahr eingeplant, die Erschließung im kommenden Jahr mit 2,49 Millionen Euro.