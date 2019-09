Bürgerversammlung zum Thema Ortsdurchfahrt: Trassemer einigen sich nach ereignisreicher Sitzung

Trassem Die Bürger beteiligten sich rege an der Diskussion bei der Trassemer Bürgerversammlung zu den Problemen rund um die gesperrte Ortsdurchfahrt. Nach einem eindinglichen Appell fasste der sonst oft zweigeteilte Ortsgemeinderat einvernehmliche Beschlüsse.

Etwa 45 Trassemer waren zur Bürgerversammlung am Donnerstagabend ins Trassemer Bürgerhaus gekommen. Debattiert wurde über mögliche Lösungen der Probleme, die der Ausbau und die damit verbundene Sperrung der Trassemer Ortsdurchfahrt mit sich bringt. Dazu geladen waren Vertreter von Polizei, Forst, Landesbetrieb Mobilität und Ordnungsamt. Auch Jürgen Dixius, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, war vor Ort. Zweieinhalb Stunden wurde teils recht kontrovers diskutiert und erörtert, was geht und was nicht. So lehnten es die Behörden einhellig ab, die Nutzung der Waldwege für die Bewohner der Kehrbachstraße freizugeben, um große Umwege für deren Fahrt ins Dorfzentrum abzuwenden. Naturschutzfachliche Gründe und Sicherheitsgründe sprächen dagegen, hieß es.Lange diskutiert wurde auch über das Problem, dass die Anlieger der Leuktalstraße nicht die auf den Anliegerverkehr beschränkte Kirchstraße nutzen dürfen. Wie in diesem Fall wurde nicht für jedes Problem eine Lösung gefunden. Doch die Bürger beschränkten sich auch nicht nur auf ihre eigenen Probleme. Einer von ihnen appellierte am Ende der Versammlung eindringlich an die Ratsmitglieder, sich ganz für die Gemeinde und die Bürger einzusetzen und dabei persönliche Empfindlichkeiten und Fraktionsinteressen hinten anzustellen. Das zeigte offensichtlich Wirkung – wenn auch nicht umgehend. In der anschließenden Ratssitzung fasste das Gremium mit den zwei Fraktionen CDU und Verein Bürger für Trassem einige einvernehmliche Lösungen und führte sachorientierte Diskussionen. In der Vergangenheit waren die Ratssitzungen hingegen oft von einem Gegeneinander der Fraktionen geprägt.