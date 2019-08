Kommunalpolitik : Trassemer Rat vertagt das Thema Ortsdurchfahrt

Die Sitzung des Ortsgemeinderats Trassem am Donnerstagabend ist gut besucht. Foto: TV/Marion Maier

Trassem Die CDU-Mehrheit im Trassemer Rat hat es abgelehnt, den Antrag der Bürger für Trassem zur Ortsdurchfahrt in der Sitzung am Donnerstag zu behandeln. Die Lösungsvorschläge für die Probleme sollen so schnell wie möglich in einer Versammlung, zu der alle Bürger sowie die verantwortlichen Experten eingeladen werden, beratschlagt werden.

Rund 40 Zuhörer sind zur Trassemer Ortsgemeinderatssitzung am Donnerstagabend gekommen. Ein Großteil hat die Versammlung recht bald wieder verlassen. Der mutmaßliche Grund: Der Rat hat das Thema Ortsdurchfahrt verschoben. Konkret ging es um den Antrag des Vereins Bürger für Trassem. Er hatte nach einer von ihm organisierten Versammlung, zu der ein Teil der Bürger eingeladen waren, zehn Punkte aufgelistet, die helfen sollten Probleme, die beim Ausbau der Ortsdurchfahrt aufgetreten waren, zu lindern. Beispielsweise sollte den Anwohnern der Kehrbachstraße, deren Einfahrt vom Ort aus gesperrt ist, die Nutzung von Waldwegen gewährt werden.

Trassems Ortsbürgermeister Roland Konter (CDU) sagte: „Knappe drei Tage waren etwas zu kurz für mich und die anderen Ratsmitglieder, um uns darauf vorzubereiten.“ Zudem würden die Fachbehörden wie Landesbetrieb Mobilität, Polizei, die Untere Naturschutzbehörde sowie die Baufirmen benötigt, um Dinge zu beschließen. Die Ortsgemeinde könne beispielsweise nicht allein entscheiden, ob Waldwege genutzt werden könnten. Der Beigeordnete der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, Martin Alten, ergänzte, dass laut Gemeindeordnung Anträge zu Sitzungen vier Kalendertage vorher eingehen müssten. Der Ortschef versprach: „Ich setze alles daran, dass die Fachbehörden so schnell wie möglich hierherkommen.“ Dann solle es eine Versammlung mit allen Einwohnern geben. Anschließend werde der Rat kurz und knackig entscheiden.

Info

Die Vertreter des Vereins Bürger für Trassem reagierten verärgert und enttäuscht. Der Ortsbürgermeister stehe nicht zu seinem Wort, das Thema in der Ratssitzung zu behandeln. Das sei beschämend, hieß es. Fraktionsvorsitzender Bernd Koewenig sagte: „Ich finde es enttäuschend, dass politische Spielchen auf dem Rücken der Anlieger ausgetragen werden.“ Das Thema werde aus fadenscheinigen Gründen verschoben. Auch bei anderen Themen sei es möglich einen Grundsatzbeschluss zu fassen.

Schild wegen Sperrung der Ortsdurchfahrt. Foto: TV/Marion Maier