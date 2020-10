Umweltbildung : Traubenlese mit Mundschutz

Saarburg Junge Hobbywinzer präsentieren den Ertrag des Kinderwingerts in Saarburg. Ihre Ernte ist klein, aber fein.

Jeder der Rebstöcke in dem kleinen Wagner-Wingert trägt ein Schild mit dem Namen des jeweiligen Kindes, plus ein paar in Reserve. Bevor Traubensaft aus der Kelter des Weingutes fließt, müssen die Trauben geerntet werden. Jedes der 14 Kinder durfte anschließend eine Flasche selbst produzierten Saft mit nach Hause nehmen – in einer Flasche, deren Etikett selbst gestaltet werden konnte.