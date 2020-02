Weinbau für Kinder : Traubensaft vom eigenen Rebstock

SAARBURG Nachwuchswinzer beginnen bald mit ihrer Arbeit im Kinderwingert des Saarburger Weingutes Dr. Wagner.

Die Idee, Kinder in die Weinbergsarbeit einzuführen und ihnen zu zeigen, wie viele Schritte nötig sind, bis aus der Traube ein süßer Saft wird, ist nicht neu. „Die vor mehr als 20 Jahren in Rheinhessen entwickelte Idee eines Kinderwingert kommt gut bei den Teilnehmern an“, freut sich Kultur- und Weinbotschafter Guido Schramm, der wieder mit seiner Frau Barbara, die Naturerlebnisbegleiterin ist, Grundschüler in den Kinderwingert einlädt.