Große Bestürzung Evangelische Christen im Hochwald trauern um Pfarrerin Heike Diederich

Heike Diederich hatte nach dem Theologiestudium ihr Vikariat, den praktischen Teil der evangelischen Pfarrerausbildung, in Heiligenhaus in Nordrhein-Westfalen absolviert. 1995 war sie in den Hochwald gekommen und hatte zunächst eine Stelle als Pastorin in Züsch erhalten, wo sie an der Grundschule auch Religionsunterricht gab. 1998 wurde sie dann Pfarrerin der fusionierten Kirchengemeinde Hermeskeil-Züsch. In den vergangenen Jahren begleitete Diederich dort mehrere große, wegweisende Projekte. Unter anderem wurde Anfang 2015 im Garten des Pfarrhauses in Hermeskeil der Neubau des evangelischen Gemeindezentrums eingeweiht. 2020 feierte die Kirchengemeinde ebenfalls in Hermeskeil den Abschluss der umfangreichen Renovierung ihrer Kirche samt Neugestaltung des Vorplatzes.