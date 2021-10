Jagd : Treibjagd „Rund um den Rösterkopf“

Hochwald Eine Bewegungsjagd „Rund um den Rösterkopf“ ist für Freitag, 29. Oktober, geplant.

Betroffen ist der Rösterkopf – nördlich des Stausees Kell. Es geht grundsätzlich um das gesamte Waldwegenetz in dem bejagten Gebiet und im Besonderen um die markierten Rad- und Wanderwege, den Ruwer-Hochwald-Radweg zwischen Kell am See und Reinsfeld, den Saar-Hunsrück-Steig zwischen Kell am See und Holzerath, die Traumschleife Hochwald-Acht im nördlichen Teil, den Rösterkopf-Rundwanderweg RR, die Fernwanderwege GR und OH, die örtlichen Wanderwege Kl1, Kl3, Kl4 sowie die Radaktiv-Routen H1 und H2.