Bauen : Freudenburger Pannen-Treppe wird noch teurer

Ein Bauwerk,über das schon viel diskutiert wurde: die Treppe im Turm der Freudenburger Stadtmauer. Zu sehen ist der erste Abschnitt bis zum ersten Plateau. Foto: TV/Marion Maier

Freudenburg Der eigens für den Turm der Stadtmauer konstruierte Stahl-Aufgang kostet mittlerweile mehr als 100 000 Euro. Unklar ist immer noch, ob er je genutzt werden kann. Das stößt auch überregional auf Interesse.

Schon wieder gibt es eine Hiobsbotschaft zur Treppe im mittelalterlichen Turm der Freudenburger Stadtmauer: Die Konstruktion wird (mal wieder) teurer als gedacht. Ortsbürgermeister Alois Zehren liegt die von der Verbandsgemeinde zusammengestellte Kostenauflistung nun vor. Demnach beträgt die Summe rund 106 000 Euro. Ursprünglich sollte die Treppe laut Zehren 66 000 Euro kosten. Vor vier Jahren war der Bauantrag unter seinem Vorgänger gestellt worden.

Auch die Fördersumme hat sich beim Nachrechnen verringert, statt 42 000 Euro soll es nun nur noch 28 000 Euro geben – wenn überhaupt. Denn eine Serie von Pannen begleitet den Treppenbau (der TV berichtete) – und es ist offen, ob sie je genutzt werden kann. So hatte sich das Planungsbüro zunächst vermessen und das Bauwerk 80 Zentimeter zu niedrig konzipiert. Als nächstes musste umgeplant werden, weil die Denkmalschutzbehörde es nicht zuließ, dass die Treppe am Turm verankert wurde. Eine neue Statik musste her, Stützen wurden hinzugeplant. Jedes Mal kamen Kosten dazu.

Der Turm in der mittelalterlichen Stadtmauer von Freudenburg. Foto: TV/Marion Maier

Dann wurde die freistehende Treppe gebaut und per Kran in den Turm gehoben. Doch es folgte das, was Ortsbürgermeister Zehren den „Supergau“ nannte: Das Bauamt sperrte die Treppe für die Nutzung, weil sie nicht der DIN-Norm entspricht. Ihre Stufen sind zu schmal und zu hoch. Das Planungsbüro hatte laut eigenen Angaben vergessen, sich die neue Planung vor dem Bau genehmigen zu lassen.

Nun hat der Geschäftsführer des Büros Zehren gegenüber versichert, die Unterlagen für eine Nachgenehmigung versandt zu haben. Doch bei der Kreisverwaltung heißt es: „Der Bauabteilung liegen keine Nachtragsunterlagen und auch kein neuer Bauantrag vor.“ Fakt ist: Es bleibt also vorerst offen, ob für die Treppe eine Ausnahmegenehmigung möglich wäre.

Lesen Sie auch Bauen : Keine Freude mit der Treppe in Freudenburg

Der Büroinhaber ist der Meinung, dass die Treppe in dem Turm nicht anders konstruiert werden kann und dass sie begehbar ist. Sein Vorschlag, eine zusätzliche Versicherung abzuschließen für den Fall, dass Benutzern ein Schaden entsteht, lehnt der Ortsbürgermeister, der keiner Fraktion angehört, klar ab. Er sagt: „Das betrifft dann die zivilrechtliche Seite, aber was ist mit der strafrechtlichen Relevanz und der moralischen Verantwortung? Die kann ich nicht übernehmen. Wenn da ein Kind runterfällt, werde ich nicht mehr froh!“ Die drei Fraktionsvorsitzenden des Freudenburger Rats erklären auf TV-Anfrage ebenfalls, dass sich die Gemeinde auf so etwas nicht einlassen könne.

Zehren verweist darauf, dass das Planungsbüro zugesagt habe, die Gemeinde für den Fall, dass die Treppe nicht genehmigt werde, schadlos zu halten. Er lehne es ab, die Verantwortung für ein Projekt, bei dem so viel schief gelaufen sei und bei dem von Beginn an gravierende Planungsfehler gemacht worden seien, zu übernehmen, teilt der Ortschef mit. Er hatte bereits erklärt, dass der Rat nach mehr als vier Jahren so genervt sei, dass er die Kosten erstattet haben wolle und ohne Treppe gut leben könne.