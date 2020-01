Konzert : Tribute-Band spielt Musik von Phil Collins in Saarburg

Foto: Still Collins

Saarburg (red) Die Coverband Still Collins kommt am Samstag, 11. Januar, 20.30 Uhr, in die Stadthalle nach Saarburg und spielt nicht nur Phil Collins‘ Lieder, sondern imitiert auch die Bühnenshow des britischen Musikers.

