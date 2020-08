Musik : Aus Vater BAP wird Mutter MAM

Saarburg Tribute-Musiker spielen Kölsche Songs – und verraten einen Brauch ihrer Idole.

Die ehemalige Schießanlage in der Saarburger Kaserne an der Irscher Straße, wohin Christof Kramp von Station K. Musiker einlädt, ist kein Spielort wie jeder andere. Das müssen auch die acht Musiker der BAP-Tribute-Band „MAM“ feststellen, als sie vor dem Konzert in ihrem Backstagebereich, hinter dem gleich die Wildnis beginnt, ihren „Altar“ aufbauen. „Sowas haben BAP auch“, versichert Klaus Drotbohm, der Frontmann, der so klingt wie BAP-Gründer Wolfgang Niedecken, obwohl er eher Smudo von den Fantastischen Vier ähnlich sieht. Bevor sie die Bühne betreten, gibt es eine Zeremonie, bei der der hochprozentige Inhalt einer Flasche, die in diesem Schrein deponiert ist, eine wichtige Rolle spielt.