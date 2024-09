Fotoarchiv des Trierischen Volksfreunds Alles nur Fassade in der Simeonstraße

Noch nicht einmal alten Fassaden kann man immer trauen. In Trier gibt es gleich mehrere Beispiele dafür, dass Gebäude oder Teile davon abgebrochen und an anderer Stelle neu aufgebaut worden sind. Beispielsweise in der Simeonstraße. Dort wollte der Kaufhof-Konzern in den 1960er-Jahren eine Filiale eröffnen. Anders als bei der Horten-Filiale in der Fleischstraße sollte zumindest teilweise der Anschein gewahrt bleiben, dass es sich um alte Bausubstanz handelt. Deshalb wurde die Fassade des Schellenberghauses abgerissen und wenige Meter Richtung Porta Nigra versetzt wieder aufgebaut.