Achtung Umleitung B 268 Richtung Saarland ist ab heute gesperrt

Offiziell wird der Verkehr in einem großen Bogen über die B51, die von Trier über Konz nach Saarburg führt, umgeleitet. Weiter geht es von dort über die B407 nach Irsch und schließlich Zerf an der B268. In der Gegenrichtung funktioniert das Ganze analog. Diese Umleitung wird auch ausgeschildert. Inoffiziell werden Ortskundige die Baustelle vermutlich über die östlich liegenden, schmäleren Kreisstraßen umfahren. In den betroffenen Orten wird das voraussichtlich auf wenig Gegenliebe stoßen.