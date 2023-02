Steigende Kosten, fehlende Einnahmen : Droht kleineren Kliniken das Aus? - Welche Krankenhäuser in der Region Trier betroffen sein könnten

Werden weitere Krankenhäuser in der Region wegen fehlender Einnahmen und steigender Kosten schließen müssen? Foto: dpa Foto: dpa/Marcus Brandt

Trier Die finanzielle Schieflage vieler Krankenhäuser wird immer größer. Die rheinland-pfälzische Krankenhausgesellschaft sieht die medizinische Versorgung in Gefahr.

Vielen Kliniken im Land könnte das Aus drohen, wenn sie nicht mehr Geld bekommen. Laut einer Umfrage der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz haben 65 Prozent der Häuser im vergangenen Jahr Minus gemacht, nur 21 Prozent rechneten mit einem positiven Ergebnis. Als Grund für die finanzielle Schieflage vieler Kliniken im Land nennt Andreas Wermter, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft, die Einnahmeverluste während der Corona-Pandemie (in vielen Häusern wurden, um Überlastung zu verhindern, planbare Behandlungen verschoben) und die starke Inflation. Kurzfristige Hilfsprogramme hätten die Finanzierungsprobleme der Kliniken nicht dauerhaft lösen, sondern nur akute Lücken schließen können, sagte Wermter unserer Redaktion.

Wohnortnahe medizinische Versorgung in Gefahr?

Auch die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplante Krankenhausreform löse die Probleme nicht. Mehr Geld komme dadurch nicht in das System. „Unabdingbare Voraussetzung einer erfolgreichen Krankenhausreform ist eine auskömmliche und gesicherte Finanzierung sowohl der Betriebskosten als auch der Investitionskosten“, so Wermter. Kritisch sieht er die Pläne, dass die Kliniken künftig in sogenannte Versorgungsstufen eingeteilte werden sollen: Grundversorgung, Regel- und Schwerpunktversorgung und Maximalversorgung. Dadurch könnten „seit Jahren bewährte und qualitativ auch anerkannte Krankenhausversorgungsangebote“ zerstört werden. Wermter sieht auch die wohnortnahe Versorgung mit Krankenhausleistungen als Daseinvorsorge in Gefahr.

Welche Kliniken in der Region Trier betroffen sein könnten

Welche Auswirkungen könnte das für die Region haben? Das lasse sich derzeit noch nicht sagen, sagt er. Neun Krankenhäuser gibt es in der Region. Mit den beiden Kliniken in Trier existieren zwei Maximalversorger, die Häuser in Bitburg und Wittlich zählen zu den größeren in der Region und bieten Schwerpunktversorgung an. Die fünf anderen sind kleinere Häuser. Aktuell stehen keine Schließungen von Standorten auf der Tagesordnung. Doch Günther Leyendecker, Prokurist des Dauner Krankenhauses, befürchtet, dass weitere Häuser dichtmachen, „da die Träger die Defizite nicht länger zahlen können“. Bereits jetzt gebe es auf dem Land eine starke medizinische Unterversorgung bei den Hausärzten und auch Rettungsdiensten. In den Städten herrsche hingegen eher eine Überversorgung.