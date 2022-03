Wahlen : Grüne und FWG stellen Kandidatinnen für Wahl zur Kreis-Beigeordneten in Trier-Saarburg auf

Grüne und FWG stellen Kandidatinnen für Wahl zur Kreis-Beigeordneten in Trier-Saarburg auf

Trier/Saarburg/Konz Helmut Reis (FWG) wird am Montag, 4. April, nach 20 Jahren als Beigeordneter des Kreises Trier-Saarburg verabschiedet. In derselben Sitzung wird die Nachfolge geklärt – vermutlich zwischen zwei Frauen.

(cmk) Helmut Reis (FWG) wird dieses Jahr 75 Jahre alt. Nach 20 Jahren als ehrenamtlicher Beigeordneter des Kreises Trier-Saarburg zieht er sich nun zurück. Bei der Kreistagssitzung am Montag, 4. April, 17 Uhr, in der Stadthalle Saarburg wird er offiziell verabschiedet. Am selben Abend wird der Kreistag seine Nachfolge regeln. Und das Gremium hat wahrscheinlich die Wahl.