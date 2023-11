Vorschläge der Wirtschaftsförderung Auf der Suche nach mehr Gewerbeflächen im Kreis Trier-Saarburg

Die zum Kreis gehörende Wirtschaftsförderung Trier-Saarburg GmbH (WFG) veröffentlicht seit 2020 jedes Jahr eine Analyse, in der Bestand, Bedarf und Potenzial an Gewerbeflächen untersucht werden. Das Ergebnis in diesem Jahr fällt – kurz zusammengefasst – ähnlich aus wie im Vorjahr, nämlich: Unternehmen suchen Flächen, doch es gibt kaum noch welche.