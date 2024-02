Zwei Hochwälder arbeiten zusammen Neue Fraktion im Kreistag Trier-Saarburg: „Bürger für Bürger“ jetzt zu zweit

Dort heißt es, Joachim Trösch aus Hermeskeil, der 2019 für die BfB in den Kreistag gewählt worden war, und das parteilose Kreistagsmitglied Sascha Kohlmann aus Schillingen wollten künftig kooperieren, „um eine deutlich hörbare Stimme für die Bürgerinnen und Bürger von Trier-Saarburg zu etablieren“. Mit dem erstmals erreichten Fraktionsstatus im Kreis-Gremium lege man einen Grundstein für eine weitergehende Verbandsgemeinden übergreifende Zusammenarbeit im Landkreis, heißt es weiter in der Mitteilung. Die neue Fraktion wolle sich für eine „wertorientierte, bürgerliche und konservative Politik“ einsetzen und die „Bedürfnisse der Menschen“ im Kreis in den Fokus nehmen.