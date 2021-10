Kommunalpolitik : Die beiden Freien-Gruppierungen im Clinch

Trier/Saarburg Wird Sascha Kohlmann aus der Kreistagsfraktion der FWG ausgeschlossen?

Als die Kreistagsfraktion der Freien Wählergruppe (FWG) Trier-Saarburg den Schillinger Sascha Kohlmann im Juni aufgenommen hat, sprach deren Vorsitzender Matthias Daleiden von „einer sehr heiklen Angelegenheit“, die zu erheblichen Diskussionen in der Fraktion geführt habe. Denn Kohlmann sei nicht Mitglied im Verein FWG, sondern in der Partei der Freien Wähler (FW). Doch Daleiden sprach ebenfalls davon, dass Kohlmanns Aufnahme als Signal an die Partei zu verstehen sei, dass man zusammenarbeiten wolle.

Mittlerweile ist die Situation anders. Die FWG-Fraktion lehnt laut Daleiden eine Zusammenarbeit mit der Partei ab. Zudem will die Fraktion laut dem stellvertretenden Vorsitzenden Dieter Klever am Montag darüber beraten, ob sie Kohlmann ausschließt. Was war geschehen? Daleiden erklärt: „Zunächst hat es uns irritiert, dass sich die Freien Wähler in der Stichwahl für den Kandidaten der SPD ausgesprochen haben.“ Die FWG-Fraktion hat sich hinter Landrat Günther Schartz gestellt und dies mit der guten Zusammenarbeit begründet.