Giftige, geschützte und gefährliche Tiere in Trier-Saarburg : Von Pfeilgiftfröschen und Krokodilschwanz-Echsen

Trier Kein Sommer ohne skurrile Tiergeschichte: Der Volksfreund hat nachgehakt, welche seltenen, giftigen oder gefährlichen Arten im Landkreis Trier-Saarburg gehalten werden – und ob der österreichische „Horror aus der Toilettenschüssel“ auch hierzulande droht.

Auch, wenn das Wetter derzeit nicht ganz zum Kalender passt: Es ist Sommer! Und zu jedem richtigen Sommer gehört mindestens eine skurrile Tiergeschichte in den Medien. Bis dato sind allerdings weder im Konzer Tälchen (wie zuletzt 2018) weiße Rehe gesichtet worden, noch haben Wanderer im Ruwertal wieder einen schwarzen Panther gesehen (wie 2010). Und weil der Volksfreund eine seriöse Zeitung ist, kommen Spekulationen über Flussungeheuer in Mosel, Saar oder Ruwer gar nicht erst in Frage. Nur für den Fall, dass tatsächlich noch ein neunköpfiger Lindwurm in der Saar auftaucht, haben wir uns aber selbstverständlich schonmal einen Namen überlegt: Sassi. Man will schließlich vorbereitet sein. Bis dahin halten wir uns an recherchierbare Fakten.

Die Reporterkollegen in Österreich hatten es da dieses Jahr einfach: Noch bevor sich das Sommerloch ganz aufgetan hatte, stopfte selbiges dort bereits Anfang Juli eine 1,6 Meter lange Schlange. „Python beißt Grazer auf Klo in die Genitalien“, titelte die österreichische Tageszeitung Kurier. Das Tier hatte seinen Fluchtversuch durch die Kanalisation in der Wohnung eines Nachbarn gestartet, dessen Terrarium offenbar nicht ganz dicht war. Nur wenige Tage später – als würden auch Schlangen das psychologische Moment des Trittbrettfahrens kennen – tauchte in der Alpenrepublik ein weiterer Python in einer Kloschüssel auf, diesmal in Wien. „Horror auf der Toilette“, ließ sich das österreichische Nachrichtenportal „UnserTirol24“ dazu als Überschrift einfallen.

Was für Geschichten, was für Schlagzeilen! Drohen etwa auch in unserer Region solche Gefahren? Der Volksfreund hat knallhart nachrecherchiert. Das Ergebnis: Man weiß es nicht. „Schlangen wie die Königs-Python, die Abgottschlange oder auch die Kaiserboa sind nicht meldepflichtig“, teilt die Kreisverwaltung Trier-Saarburg auf Volksfreund-Nachfrage mit. Ob im Landkreis also ebenfalls mit „Horror auf der Toilette“ und Bissen in empfindliche Körperteile gerechnet werden muss durch ausgebüxte Schlangen, kann nicht geklärt werden. Es ist schlicht nirgendwo verzeichnet, wo und wie viele dieser possierlichen Tierchen in dichten oder undichten Terrarien gehalten werden.

Giftige Tiere in Trier-Saarburg Anders als bei Würgeschlangen, liegen die Dinge bei giftigen Tieren. Deren Haltung muss laut Landesnaturschutzgesetz den Behörden angezeigt werden. Auch, weil Herrchen und Frauchen von gefährlichen und toxischen Arten verpflichtet sind, eine Versicherung mit einer Mindestdeckungssumme über 500 000 Euro abzuschließen, um im Fall der Fälle Schmerzensgeld oder Ähnliches zahlen zu können.

Zuständig für meldepflichtige Tiere ist die Untere Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung. „Insgesamt sind 13 Blaue Pfeilgiftfrösche und fünf Goldene Giftfrösche gemeldet“, teilt die Behörde auf Volksfreund-Nachfrage mit. Pfeilgiftfrösche – schon winzige Mengen des Hautsekrets einiger Arten dieser winzigen Amphibien reichen aus, um Mann, Maus oder Regenwald-Wildschwein zur Strecke zu bringen. Nun ist der Blaue Pfeilgiftfrosch allerdings erstens nicht ganz so giftig wie sein Verwandter, der Schreckliche Pfeilgiftfrosch (Das ist tatsächlich der offizielle Name, Sie können gerne googlen!). Und zweitens bilden die Tiere ihr Gift aus bestimmten Milben, die sie im Urwald fressen. In Trier-Saarburg fehlt diese Nahrungsgrundlage allerdings. „Ihr Gift ist durch die Fütterung daher nicht mehr toxisch, sodass hier keine Versicherungspflicht besteht“, erläutert die Untere Naturschutzbehörde. Weitere giftige Tiere, die unter die besonders streng geschützten Wirbeltierarten fallen, würden zudem derzeit im Landkreis nicht gehalten.

Geschützte Arten Nicht nur giftige Amphibien, sondern auch geschützte, weil in der Natur in ihrem Bestand gefährdete Tierarten müssen der Unteren Naturschutzbehörde gemeldet werden. In Trier-Saarburg sind derzeit rund 900 solcher anzeigenpflichtigen Tiere offiziell bekannt. „Hauptsächlich handelt es sich um Landschildkröten – und zwar griechische, maurische und Breitrandschildkröten“, teilt die Behörde mit. Aber auch etliche verschiedene Papageienarten, ein Amerikanischer Uhu, ein Saker-Falke, eine Savannah-Katze, ein spanischer Rippenmolch, ein Kleiner Erdbeerfrosch, eine Krokodilschwanz-Höckerechse, ein Palm-Geier und ein Querstreifen-Gecko sind im Landkreis in Volieren, Terrarien, Sandarien und anderen Tierkäfigen zu Hause (siehe Extra).