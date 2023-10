Kinderbetreuung im Kreis Trier-Saarburg Warum der Kreis den Kita-Ausbau mehr unterstützen muss

Trier/Konz/Saarburg · Konz, Saarburg, Schweich, Hermeskeil. In diesen Städten und auch in vielen Dörfern im Kreis Trier-Saarburg müssen neue Kita-Plätze geschaffen werden. Das liegt oft daran, dass Familien mit Kindern in Neubaugebiete ziehen und die Orte wachsen.

23.10.2023, 06:38 Uhr

Viele Kinder bedeuten viel Platzbedarf in Kitas: Dafür müssen die Städte, Gemeinden und Kreise viel Geld in die Hand nehmen. Foto: dpa Foto: dpa/Monika Skolimowska

Diese positive Entwicklung verlangt Investitionen in die Kitas und Schulen vor Ort. Wegen anspruchsvollerer Gesetzesvorgaben, die zum Beispiel eine Ganztagsbetreuung garantieren, müssen die Träger der Kindergärten oft viel Geld in Küchen oder neue Gruppenräume investieren.