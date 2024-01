Neues Konzept wird umgesetzt Wie der Kreis Trier-Saarburg die Sozialarbeit an Schulen ausweitet

An vielen Schulen im Kreis Trier-Saarburg sind schon Schulsozialarbeiter aktiv. Sie helfen, indem sie einzelnen Schülern ein offenes Ohr bieten oder bei Krisen beraten. Sie übernehmen aber auch eine wichtige Funktion in den Schulgemeinschaften – zum Beispiel, wenn es darum geht, Mobbing oder Diskriminierungen zu verhindern. Bisher sind die Aktivitäten aber einige Grundschulen und im weiterführenden Bereich auf Realschulen Plus, Integrierte Gesamtschulen (IGS), berufsbildende Schulen sowie die Hauptschule in Taben-Rodt beschränkt.