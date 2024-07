Bis zur letzten Instanz Trier-Saarburger Spanner-Zahnarzt wehrt sich gegen Berufsverbot

Die Ausgangslage ist pikant: Ein Zahnarzt aus dem Kreis Trier-Saarburg hat seine Mitarbeiterinnen lange Zeit mit versteckter Kamera in einem Aufenthalts- und Umkleideraum gefilmt. Er wollte Filmmaterial aus einem Raum, in dem sie sich auch umgezogen haben. Zuerst lag das Gerät, das die Form eines Garagenöffners hatte, mit einem Schlüsselbund auf einem Tisch. Später war es in einer Pralinenverpackung mit Loch fürs Objektiv versteckt. Außerdem hat er mit einer Kamera Nackfotos von seiner Nachbarin gemacht. Dafür hat ihn das Landgericht Trier wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs im Februar 2022 zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen verurteilt. Letztlich sind nur vier Fälle vor Gericht verwertbar. Aufnahmen wurden jedoch mehr gefunden. Auf Speichermedien entdeckten die Ermittler Filmaufnahmen aus der Praxis schon von 2012.