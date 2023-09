Arbeiten an der Obermosel Grenzbrücke Wormeldingen ab Freitag erneut gesperrt

Als die Arbeiten an der Brücke im Frühjahr 2023 begannen, hatten Autofahrer noch große Umwege in Kauf nehmen müssen, weil die Strecke ganztags nur von Luxemburg Richtung Deutschland befahrbar war. Das verärgerte die Pendler und die Menschen in den Obermosel-Gemeinden, die teilweise sehr viel mehr innerörtlichen Verkehr erdulden mussten.