Vergewaltigung von Minderjährigen Opfer berichten von Alkohol, Pornos und Marihuana im Partykeller

Die Aussagen der jungen Frauen ähneln sich über das, was sich im Frühling 2017 im Partykeller einer Familie in einem Dorf im Landkreis Trier-Saarburg abgespielt haben soll: Der damals 48-jährige Onkel eines der Mädchen verteilte Alkohol – offenbar auch Schnaps und Wodka. Manchmal habe er bei den „Partys“ Pornos gezeigt auf einem Fernseher, der in einem Räumchen stand. Außerdem habe der Mann ihnen mehrere Male Marihuana zum Rauchen angeboten, berichteten am Montag die heute 20-jährige Stieftochter des Angeklagten und eine gleichaltrige damalige Freundin im Gerichtssaal. Beide waren am zweiten Prozesstag als Zeuginnen geladen.