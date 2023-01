Hilfstransporte : Was Helfer aus der Region Trier in der Ukraine erlebt haben

Was Helfer aus der Region Trier in der Ukraine erlebt haben

Trier/Saarburg/Charkiv Der Verein „Viele Hände für die Hoffnung e.V.“ ist nach dem fünften Hilfstransport wieder zurück aus der Ukraine. Wie gehen sie emotional mit den Eindrücken um?

Neben Spendengeld waren Generatoren, Thermounterwäsche und Geräte, mit denen man die Verbindung zum Internet aufrechterhalten kann, ja sogar Rollatoren für Ältere diesmal an Bord der vier Transporter, von denen einer vor Ort geblieben ist. „Die Kontrollen an den Checkpoints wurden immer intensiver, je näher wir der russischen Grenze gekommen sind“, erklärt Richard Willems (68), der auch private Kontakte nach Russland hat, die Situation aber heute ganz anders sieht: „Krieg, das gab es doch früher nur im Fernsehen und im Geschichtsunterricht.“ Wanzek sagt: „Die ukrainischen Soldaten waren uns alle wohlgesonnen. Aber an den Augen hat man erkannt, wie es in ihnen aussieht.“

Die Drei lernten sich bei einer Demo gegen den Krieg kennen. Beim Einsatz in der Ukraine schmolzen sie zu einem Team zusammen. An der Universität Charkiv wurden die Hilfsgüter gemeinsam mit der Organisation „Charkiv mit Dir“ sortiert und in familientaugliche Portionen verpackt. Vor Ort wurden in einem Großmarkt Waren im Gesamtwert von 20.000 Euro vom Spendengeld eingekauft, vor allem Lebensmittel und Produkte für die Hygiene. 1000 Tüten wurden am Tag verpackt. Rund 2500 Menschen in vielen Städten und Dörfern konnten versorgt werden.