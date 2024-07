Außergewöhnliche Sichtung Fährt der ICE wieder in der Region? Trierer sichtet Zug zwischen Igel und Konz

Ein ICE auf der Moselstrecke! Die meisten Menschen schütteln bei dieser Aussage wohl eher ungläubig den Kopf. Denn Fernverkehr und dann auch noch mit dem Premiumzug der Deutschen Bahn ist in der Region Trier längst Geschichte und zugleich ein Zukunftsprojekt. So fuhr zwischen 2005 und 2011 täglich am frühen Morgen ein Intercity-Express von Trier nach Berlin. Zudem gab es bis Ende 2014 direkte Intercityverbindung bis nach Norddeich. Doch das ist zehn Jahre her. Inzwischen steuern nur noch Regionalexpress- und Regionalbahn-Verbindungen Trier und das Moseltal an.