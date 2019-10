Konzert : Trierer Kultband tritt in Wasserliesch auf

Wasserliesch Die Leiendecker Bloas sorgt am Samstagabend, 12. Oktober, ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle in Wasserliesch für gute Stimmung. Die Kultband um

Namensgeber, Texter und Trierer Urgestein Helmut Leiendecker spielt auf Einladung des SV Viktoria Wasserliesch in dem Obermoselort. Der Sportverein ist dieses Jahr 100 Jahre alt geworden und hat die Mundartmusiker zum Jubiläumsjahr eingeladen. Der Eintritt kostet 8 Euro, Einlass ab 19 Uhr.