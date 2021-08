Strom : 90 Jahre alte Hochspannungsleitungen zwischen Trierweiler und Ayl werden ersetzt

Ayl/Trierweiler Westnetz plant, in eineinhalb Jahren eine neue Hochspannungsfreileitung zwischen Trierweiler und Ayl zu bauen. Bleibt es trotz Hochwasserschäden dabei? Was bedeuten die Pläne für Verbraucher? Warum werden die Kabel nicht unterirdisch verlegt?

Nach derzeitiger Planung will Westnetz im Frühjahr 2023 mit den Arbeiten beginnen. Die Firma rechnet mit rund neun Monaten Bauzeit, weist aber auch darauf hin, dass es zu Verzögerungen kommen kann, beispielsweise durch Schutzzeiten oder Witterungs- und Hochwassergegebenheiten. Die neue Freileitung werde die bestehende Leitung auf der gleichen Trasse ersetzen, heißt es. Die 63 Masten würden großteils an denselben Standorten aufgestellt. Die meisten von ihnen würden etwas kleiner ausfallen als die bestehenden Masten.

Die Versorgung in den Hochwassergebieten an der Ahr und in der Eifel, in denen zu Anfang 200 000 Westnetz-Kunden ohne Strom waren, ist laut Unternehmen zum Teil provisorisch wieder hergestellt worden. Die Arbeiten liefen weiter. Westnetzsprecherin Beckmann teilt mit: „Ob sich die Arbeiten an der geplanten Trasse zwischen Sirzenlich und Ayl dadurch eventuell verschieben werden, ist aktuell noch nicht absehbar.“