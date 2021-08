Strom : Neue Hochspannungsleitungen zwischen Trierweiler und Ayl - Das ist geplant

Eine Hochspannungsleitung dieser Art wird zwischen Trierweiler und Ayl neu gebaut. Die Stromtrasse erstreckt sich auf dem Gebiet der Stadt Tier (Ortsteil Zewen) sowie der Verbandsgemeinden Trier-Land, Konz und Saarburg-Kell. Foto: TV/Westnetz

Ayl/Trierweiler Westnetz will in eineinhalb Jahren eine neue Hochspannungsfreileitung zwischen Trierweiler und Ayl bauen. Bleibt es trotz Hochwasserschäden dabei? Was bedeuten die Pläne für Verbraucher? Warum werden die Kabel nicht unterirdisch verlegt?