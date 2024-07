Ein Helm zum Abschied Der Triker-Tross bricht wieder auf zur Regenbogenfahrt – zum letzten Mal

Zur Sonnenfahrt nach St. Vith in Belgien zog es das Trike-Team Temmels in früheren Zeiten. Herbert Schneider hat sich in einer Gruppe von sieben Fahrern dieser Leidenschaft verschrieben. Die sollten aber nicht nur die Mitglieder und Besitzer der dreirädrigen Motorräder genießen. Bei einem Ausflug mit einer Bekannten, die von der Lebenshilfe in Konz betreut wird, übertrug sich der Spaß. Da stand fest: So was machen wir auch.