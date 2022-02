Saarburg : Geschäfte nach der Devise: Jetzt erst recht!

Gabriele Klinger freut sich in ihrem Trauring-Atelier am Wasserfall über einen guten Start in der Saarburger Geschäftswelt. Foto: DT

Saarburg Trotz Corona haben in Saarburg gleich zwei Läden neu aufgemacht: Ein Atelier für Trauringe und das Traditionslokal Alt Saarburg. Was und wer steckt dahinter?

Es erscheint zunächst ungewöhnlich, wenn inmitten einer Pandemie – mit den entsprechenden Beschränkungen – gleich zwei Geschäftsleute in Saarburg eine Neueröffnung wagen. Im Gespräch mit den Neuen erschließen sich aber durchaus nachvollziehbare Gründe.

Die Neue Gabriele Klinger hat unweit des Wasserfalls am Markt das „Trauringatelier Saarburg und Silver & Pearls Manufaktur“ eröffnet. Das sind eigentlich zwei Läden in einem: Eine Manufaktur mit eigener Werkstatt für selbstgefertigte Stücke mit Edelsteinen und Perlen und die Trauring-Abteilung. Die Schmuckdesignerin betreibt bereits in Blieskastel im Saarland einen Laden und war schon lange auf der Suche nach einem zweiten Standbein. Als sie sich nach einer privaten Kanutour mit ihrem Mann in Saarburg umgeschaut hat, war sie sich sicher: „Das ist es!“ Sie war sofort angetan von der Atmosphäre und dem Flair der Stadt. „Jetzt erst recht, irgendwann muss es ja vorbei sein“, sagt sie auf die Frage nach dem Risiko in Corona-Zeiten.

Traumobjekt gefunden Nabil Abd Elnaby wurde in Ägypten geboren und hat in der internationalen Hotellerie eine steile Karriere gemacht. Er lebt schon seit einiger Zeit in Saarburg und hatte schon immer den Wunsch, sich mit einem kleinen Restaurant selbstständig zu machen, wenn das richtige Objekt verfügbar ist. Nun hat er – durch eine zufällige Begegnung mit dem Eigentümer des Hauses – mit der Traditionsgaststätte Alt Saarburg, unweit des Schiffsanlegers am Saarburger Staden, sein Traumobjekt gefunden. „Ich möchte etwas Besonderes machen, für Besucher und Einheimische“, sagt er. Angesiedelt zwischen gutbürgerlich und Gourmet setzt er auf Frischeküche mit Mittelmeer-Flair. Die Speisekarte will er viermal im Jahr, jeweils nach den Jahreszeiten, saisonal neu ausrichten. Der antik eingerichtete Gastraum blieb erhalten, auf der Terrasse zur Saar hin, kann Elnaby sich im Sommer verschiedene Events zwischen Weinprobe und Konzert vorstellen.

Die Situation Schon seit einigen Jahren gibt es in der Saarburger Innenstadt, so wie in vielen anderen Städten auch, mehr und mehr Leerstände. Einige inhabergeführte Geschäfte haben ihre Pforten mangels Nachfolger geschlossen und konnten noch nicht weitervermietet werden. Zudem sorgte die Corona-Pandemie dafür, dass das Geschäftsklima sich nicht gerade positiv entwickelte. Zuletzt hatte die Mode-Ecke Muno auf der Graf-Siegfried-Straße zugemacht, dort befindet sich momentan eine Corona-Teststation. Die Politik und der Gewerbeverband versuchen seit geraumer Zeit, attraktive Einzelhändler in die Innenstadt zu locken, damit der Ruf Saarburgs als Einkaufsstadt erhalten bleibt. Nun gibt es eben die positiven Nachrichten.

Janine Russo, die Vorsitzende des Saarburger Gewerbeverbandes, sieht die Lage gerade „durchwachsen, aber vorsichtig optimistisch“. Sie und ihre Kollegen in Gastronomie und Handel leiden unter den aktuellen Regeln und wünschen sich baldige Lockerungen, zum Beispiel die Abkehr von 2G. Es sei zermürbend, dass man die pandemische Lage immer noch nicht im Griff habe. Auch die allmontäglichen sogenannten Spaziergänge von Gegnern der Corona-Politik (der TV berichtete) sieht sie skeptisch: „Ich habe Verständnis dafür, dass die Leute eine andere Meinung haben und diese auch äußern, sie sollten damit aber nicht noch uns als Geschäftsinhabern schaden, indem sie die Besucher vergraulen. In einer Demokratie sollte man Demonstrationen anmelden, dann kann das geregelt ablaufen.“

Nabil Abd Elnaby will das „Alt Saarburg“ wieder zur Institution in Saarburg machen. Foto: DT