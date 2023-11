Angebot nach fünf Jahren eingestellt Trotz steigender Nachfrage kein Carsharing mehr in Saarburg

Rund fünf Jahre lang hat Autohaus Werner in Saarburg Carsharing angeboten. Doch Ende vergangenen Jahres war Schluss damit. Für Nutzerinnen und Nutzer ein Verlust. Ein Saarburger berichtet: „Wir haben zwar ein Auto. Doch da meine Frau damit beruflich viel unterwegs ist, habe ich mir bei Carsharing öfter einen Wagen geliehen. Das war praktisch.“ Nun wird es schwierig, wenn der 55-Jährige ein Auto braucht. Dann muss er organisieren und verlegt die Termine in der Regel in die Zeit, in der er Zugriff auf den gemeinsamen Wagen hat. „Die Spontaneität ist da dann ganz raus“, sagt er.