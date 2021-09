Verkehr : Behörde gibt Details zu Freigabe der B 51 bei Konz bekannt

So sieht es an der Turbokreisel-Baustelle in Konz am Mittwochnachmittag aus. Ab Donnerstag sollen Fahrzeuge durch das neue Bauwerk rollen können. Foto: Landesbetrieb Mobilität Foto: Landesbetrieb Mobilität

Konz Donnerstagmittag soll die B 51 bei Konz befahrbar sein. Der Verkehr in der Innenstadt sollte sich somit im Feierabendverkehr wieder normalisieren.

Peter Braun vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Trier meldet sich am Mittwochnachmittag mit einer guten Nachricht für die Autofahrer zu Wort. Die Arbeiten der Bauabschnitte 5, 6 und 8 am Konzer Turbokreisel seien weitestgehend fertiggestellt. So könne der Verkehr auf der B 51 voraussichtlich am Donnerstag „um die Mittagszeit freigegeben werden“. Zuvor hatte der LBM von einer Freigabe im Laufe des Tages gesprochen. Jetzt scheint klar zu sein, dass der Feierabendverkehr schon durch das neue Bauwerk rollen kann und die lästigen Staus in der Konzer Innenstadt damit Geschichte sind – zumindest vorerst, bis die Saar-Brücke 2025 abgerissen und neu gebaut werden soll.