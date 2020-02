Bühne : Turbulente Komödie der Feurigen in Irsch

Irsch Die Theatergruppe der Feuerwehr Irsch zeigt, dass amouröse Abenteuer sehr schweißtreibend sein können und Alter nicht vor Torheit schützt.

„Außer Spesen nichts gewesen“ hieß der turbulente Dreiakter der Theatergruppe „Die Feurigen“ der Freiwilligen Feuerwehr Irsch. In der vollbesetzen Turn- und Mehrzweckhalle in Irsch begeisterten die Akteure das Publikum, das viel Applaus spendete.

Zum Inhalt: Bei Familie Müller herrscht Aufbruchstimmung. Alle Familienmitglieder stehen kurz vor einer Reise – zumindest geben sie das vor. Mutter Elisabeth fährt zur Kur, die Tochter will mit ihrem neuen Freund zu einer Rucksacktour nach Tibet, der Opa tritt eine Seniorenwallfahrt nach Rom an. Vater Gottfried packt die Tasche für eine berufliche Fortbildung mit Handicap einer orthopädischen Beinunterstützung.

Gottfried will sich eine sturmfreie Bude verschaffen, um sich mit Natascha aus dem horizontalen Gewerbe zu treffen. Doch permanent werden sein Pläne durchkreuzt. Der Opa täuscht seine Reise ebenfalls vor, um das Haus für ein Gelage mit seinem Freund Max zu nutzen. Eigens dafür besorgen sie sich eine Pole-Dance-Stange. Elisabeths Mutter Frida fällt angesichts dessen, was sie vorfindet, in Ohnmacht. Um das eigentliche Vorhaben zu vertuschen, werden Oma Frida und der Paketbote Martin von Opa Gustav und Max in die amourösen Abenteuer reingezogen.