Sport : TuS Fortuna bietet viele Kurse an

Saarburg (red) Nach den Sommerferien, ab 12. August, legt der TuS Fortuna Saarburg wieder los. Er lädt alle Interessierten ein, die neuen Angebote zu entdecken, in die bunte Welt der Gymnastik einzutauchen und einfach mal zu schnuppern.

Montag 19 Uhr: Bodystyling mit dem Gewichtsstab, 20 Uhr: Aerobic Dance Cardio Fitness. Dienstag 18.30 Uhr: Richtig fit 50+, Gemischte Gruppe, 19 Uhr: Rücken-Pilates (Grundschule St. Marien), 19.30 Uhr: Fitness Dance. Mittwoch 8.30: Uhr: Fit mit jedem Schritt (Kammerforststadion), 19: Uhr: Fit for Fun, 20 Uhr: Sport für Menschen mit und ohne Handicap. Donnerstag 17.30: Uhr: Yoga, 19 Uhr: Bodystyling. Freitag 8.30 Uhr: Fit mit jedem Schritt (Kammerforststadion), 19 Uhr: Pilates. Die Pilatesstunde am Freitag wird wieder in der Gymnastikhalle des Schulzentrums in Saarburg-Beurig und unter neuer Leitung stattfinden.