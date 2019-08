Sport : TuS-Fortuna Saarburg bietet viele Kurse an

TuS-Fortuna Saarburg bietet viele Kurse an

Saarburg (red) Nach den Sommerferien ab 12. August legen wir wieder los und laden Sie ein, neue Programme zu entdecken und die Vielfalt der Angebote zu erleben. Tauchen Sie ein in die bunte Welt der Gymnastik und finden Sie Ihre persönliche Übungsstunde.

Montag 19 Uhr: Bodystyling mit dem Gewichtsstab, 20 Uhr: Aerobic Dance Cardio Fitnes. Dienstag 18.30: Uhr Richtig fit 50+ Gemischte Gruppe, 19 Uhr: Rücken-Pilates (Grundschule St. Marien), 19.30 Uhr: Fitness Dance. Mittwoch 8.30: Uhr Fit mit jedem Schritt (Kammerforststadion), 19: Uhr Fit for Fun, 20 Uhr: Sport für Menschen mit und ohne Handicap. Donnerstag 17.30: Uhr Yoga, 19 Uhr: Bodystyling. Freitag 8.30: Uhr Fit mit jedem Schritt (Kammerforststadion), 19 Uhr: Pilates.

Die Pilatesstunde am Freitag wird wieder in der Gymnastikhalle des Schulzentrums in Saarburg-Beurig und unter neuer Leitung stattfinden. Dass Tanzen eine tolle Bewegungsart ist, wissen viele. Aber nur mitmachen macht fit. Bewegung zu lateinamerikanischem Musik-Mix macht Spaß und gleichzeitig wird die Kondition verbessert und der Körper gestrafft – ganz ohne Geräte! Tanzen Sie mit uns dienstags abends für Einsteiger und montags abends für Fortgeschrittene. Zusätzlich werden noch Wassergymnastik, Reha- und Outdoor-Programme angeboten.