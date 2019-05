Wahl zum Stadtbürgermeister 2019 : Bürger treffen in Konz auf Kandidaten

Wahlforum des Trierischen Volksfreunds in Konz. Foto: Friedemann Vetter

Konz Die drei Kandidaten für die Wahl des Stadtbürgermeisters in Konz am 26. Mai haben sich am Dienstagabend den Fragen der TV-Moderatoren und des Publikums gestellt.

Rund 100 Besucher sind zu dem TV-Forum im Konzer-Doktor-Bürgersaal gekommen, um sich über die Ziele der Kandidaten zu informieren.Auf dem Bild sind von links nach rechts zu sehen: TV-Chefredakteur Thomas Roth, Lokalchef Marcus Hormes, die drei Kandidaten Joachim Weber (CDU), Ute Walter (SPD) und Safak Karacam (Grüne) sowie TV-Redakteur Christian Kremer.

