Historie : Mit Schnaps und Schokolade gegen Typhus

Eine Schreckensnachricht verbreitete sich 1926 in Freudenburg: „Der Typhus ist ausgebrochen.“ Die Nachricht war deshalb so erschreckend, weil es damals kein Gegenmittel für die schwere und mitunter tödliche Durchfallerkrankung gab – wie bei der heute grassierenden Lungenkrankheit Covid-19. Antibiotika, die heute gegen Typhus eingesetzt werden, mussten erst noch entdeckt werden: Das kam zwei Jahre später, als offiziell das Penicillin gefunden wurde.

1926 war die Bakterieninfektion Typhus also eine echte Bedrohung. Im Heimatjahrbuch des Kreises Saarburg von 1964 beschreibt Hanni Fisseni, dessen Vater selbst erkrankt war, den dramatischen Verlauf der Epidemie. Sie erreichte den Ort im Spätherbst und blieb lokal begrenzt. Fisseni schreibt: „Tag und Nacht waren Ärzte und Helfer im Einsatz. Aber immer mehr Menschen erkrankten an dieser schlimmen Seuche. Bis Weihnachten waren es schon 100 Menschen, die befallen waren.“ In der Schule wurde ein Lazarett eingerichtet, das schließlich um ein Zelt auf dem Schulhof vergrößert wurde. Als das nicht mehr ausreichte, wurden die Kranken nach Saarburg ins Krankenhaus verlegt, das schon damals eine Isolierstation besaß.

Die Kontaktsperren 1926 waren rigoros. Im Jahrbuch heißt es: „Unser Dorf wurde für jeglichen Verkehr von der Außenwelt gesperrt. Alle Fahrzeuge mussten umgeleitet werden. Jedes Haus war isoliert: Wegen der großen Ansteckungsgefahr durfte niemand zum Nachbarn. An vielen Türen, besonders in den beiden engen Gassen zur Kirche hin, sah man das Warnschild mit der Aufschrift ,Typhus’. Gespensterhaft war es im Dorf... .“

Mit einer besonderen Diät wurde versucht, die Seuche in Freudenburg zu bekämpfen. Die Kranken mussten, so beschreibt es Fisseni, „vor allem Schnaps trinken und Schokolade essen“. Als dann der Winter „eisige Kälte“ brachte, starben die ersten. Am Dreikönigstag 1927 waren es drei junge Menschen im Alter von 16, 17 und 28 Jahren. Im Heimatjahrbuch heißt es: „Der Schreck fuhr uns allen in die Glieder.“