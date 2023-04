Medizin Lebensretter für Julian gesucht - Typisierungsaktion in Trier und Konz

Doch dann kommt die Diagnose, die ihn und seine Familie aus dem Alltag reißt: Leukämie. Um keine Zeit zu verlieren, ruft jetzt die Stefan-Morsch-Stiftung gemeinsam mit Volvo, Schloss Wachenheim und der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr aus Könen zur Typisierung für den Teenager auf – an drei Terminen in Trier und Konz. Die erste Gelegenheit sich als Lebensretter:in in Deutschlands erste Stammzellspenderdatei aufnehmen zu lassen gibt es am Mittwoch, 3. Mai, auf dem Firmengelände der Volvo GmbH in Konz. Am darauffolgenden Tag, Donnerstag, 4. Mai, lädt die Schloss Wachenheim AG in Trier, Niederkircher Str. 27, dazu ein, sich von 10 bis 16 Uhr als Stammzellspender:in zu registrieren. Beim Familienflohmarkt auf dem Pferdemarkt in Konz-Könen startet der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr ebenfalls eine Typisierungsaktion: am Sonntag, 7. Mai, 11 bis 16 Uhr.