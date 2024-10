Weihnachten in der neuen Wohnung Ü-60-Wohnpark in Konz-Könen: Wie die Bauarbeiten laufen und worauf sich die Käufer freuen

Die Bagger stehen noch, aber in Konz-Könen beginnt im Wohnpark schon der Innenausbau. In der fertiggestellten Musterwohnung im Erdgeschoss des ersten Hauses steht Investor Berthold Wacht und strahlt. Er ist bester Laune, gehen doch die Bauarbeiten – nachdem es wegen der Pandemie, des Ukrainekriegs und Planungsproblemen einige Verzögerungen gegeben hatte – nun zügig voran. Acht Häuser mit 126 barrierefreien und teils behindertengerechten Wohnungen sollen hier in den kommenden Jahren entstehen, die ersten drei werden bis Sommer 2025 bezugsfertig sein.