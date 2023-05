Polizei fahndet nach Tätern Unbekannte überfallen 80-Jährige in Konz, fesseln sie und rauben sie aus

Die Männer seien über die Rückseite des Einfamilienhauses in der Ernst-Reuter-Straße eingedrungen. Bei der Straße handelt es sich um eine Sackgasse, die vom Ortsteil Alt-Konz in Richtung des Schwimmbads führt. Die Täter seien in der Haus gelangt, in dem sie ein Fenster aufgehebelt hätten, heißt es bei der Polizei. Die 80-Jährige ist dann laut den Ermittlern offensichtlich durch die Geräusche aufgewacht. Die Männer hätten die Dame dann gefesselt und das Haus nach geeigneter Beute durchsucht, schildert die Polizei das weitere Vorgehen.