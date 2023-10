Land soll mehr unterstützen Überfüllte Unterkunft: Stadtrat Hermeskeil fordert maximal 1000 Menschen in der Afa

Update | Hermeskeil · 1620 Menschen leben derzeit in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Hermeskeil. Der Stadtrat sieht damit eine Grenze erreicht und fordert das Land per Resolution auf, die Lage schnell zu verbessern. Warum die Ratsmitglieder das für notwendig halten, was sie verlangen und was das Ministerium dazu sagt.

21.10.2023, 17:40 Uhr

Die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Hermeskeil ist voll: Mehr als 1600 Flüchtlinge leben derzeit dort. Der Hermeskeiler Stadtrat fordert das Land auf, für eine „sozialverträgliche Unterbringung“ zu sorgen. Foto: dpa/Harald Tittel

Einstimmig hat der Stadtrat Hermeskeil am Mittwochabend eine Resolution an die Mainzer Landesregierung verabschiedet. Der Grundtenor: Die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa) in der ehemaligen Hochwaldkaserne sei überfüllt, und ein Gegensteuern seitens des Landes dringend erforderlich, um zu einer „sozialverträglichen“ Unterbringung der Geflüchteten zurückzukehren.