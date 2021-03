Kostenpflichtiger Inhalt: Sicherheit durch Videoüberwachung : Kameras gegen Vandalismus an Konzer Schule: Vorbild für andere?

Ab nachmittags ist der Schulhof der Grundschule St. Nikolaus frei zugänglich. Das nutzen nicht nur Kinder und deren Eltern, sondern auch junge Erwachsene und Jugendliche aus, die dort teilweise Sachen beschädigen und Müll hinterlassen. Foto: TV/Christian Kremer

Konz/Mainz Unbekannte haben seit 2017 insgesamt 14 000 Euro Schaden an der Grundschule St. Nikolaus in Konz verursacht. Jetzt will die örtliche Politik mit Überwachungstechnik gegensteuern. In der Region wäre das ein Novum, landesweit gibt es schon Beispiele dafür.