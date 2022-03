Frieden für die Ukraine : Länderübergreifende Lichterkette gegen den Krieg zwischen Wellen und Grevenmacher

Seit Beginn des Krieges gibt es in zahlreichen Städten auf der Welt Proteste für den Frieden – auch in Trier. Jetzt wollen auch Grevenmacher und Wellen ein Zeichen setzen. Foto: dpa/Harald Tittel

Wellen/Grevenmacher Die Menschen an der Obermosel sind eingeladen ein länderübergreifendes Zeichen gegen den Ukraine-Krieg zu setzen. Für Samstag ist ein Protest auf der Mosel-Brücke zwischen Wellen und Grevenmacher geplant.

Um ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine zu setzen, organisieren die Stadt Grevenmacher und die Ortsgemeinde Wellen eine Lichterkette an der Grenzbrücke Grevenmacher/Wellen. Die Veranstaltung beginnt am Samstag, 12. März, um 19 Uhr. „Nehmen Sie teil und bringen eine Kerze mit, um die Grenzbrücke im Licht des Friedens erstrahlen zu lassen“, heißt es in der Einladung. „Wellen und Grevenmacher stehen gemeinsam gegen die Tyrannei in Europa.“